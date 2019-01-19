Погода в Югре 19 января: сильный ветер и метель

СЕГОДНЯ 07:20 2019-01-19T07:20:17+03:00

В Югре сегодня снегопады и сильный ветер Фото: Татьяна Коркина

На Крещение в округе выдалась тёплая погода

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В субботу, 19 января, в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный снег, метель. Ветер южный, юго-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -6,-11 ºС, местами -13,-18 ºС.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер южный, юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём: -6,-8 ºС.

В Сургуте переменная облачность, небольшой снегопад. Ветер юго-западный 6-14 метров в секунду. Температура воздуха: -4, -6 градусов.

В Нижневартовске облачная погода, возможен небольшой снег. Ветер юго-западный 7-13 метров в секунду. Температура воздуха: -5, -8 градусов.