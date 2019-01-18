2019-01-18T15:54:46+03:00
Общество

В Югре через несколько часов откроют 52 купели

В обеспечении безопасности будут задействованы более 650 специалистов
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта МЧС по ХМАО-ЮгреФото с сайта МЧС по ХМАО-Югре
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Всего в Югре будет открыто более 52 оборудованных купальных места, заявили в МЧС России по ХМАО-Югре.

Во всех санкционированных для проведения обряда местах будет организовано дежурство спасателей, специалистов ГИМС, бригад скорой помощи, представителей правоохранительных органов и местных органов власти.

В обеспечении безопасности будут задействованы более 650 специалистов, в том числе от МЧС России - свыше 100 сотрудников ведомства. При этом планируется привлечь 191 единицу техники. Кроме того, для верующих будут развернуты пункты обогрева.

Каждое место организованного купания в Крещение Господне будет обеспечено специальными подходами с настилами на лед и безопасными спусками, местами для переодевания, пунктами горячего питья, освещением, везде планируется развернуть пункты обогрева.

Главное управление МЧС России по Югре рекомендует жителям округа соблюдать осторожность. Во время омовения быть особенно внимательными, чтобы избежать травм на скользком льду и обморожения. При большом скоплении людей у купели необходимо соблюдать вежливость и предупредительность, не толкаться и не спешить. От распития спиртного перед омовением лучше воздержаться.

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