В Ханты-Мансийске состоялись соревнования по лыжным гонкам

СЕГОДНЯ 15:43 2019-01-18T15:43:15+03:00

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В Центре зимних видов спорта имени Филипенко состоялось окружное первенство по лыжным гонкам.

Более 200 юношей и девушек 2001-2002 и 2003-2004 годов рождения вышли на старт гонки классическим стилем. Самым юным девушкам предстояло преодолеть дистанцию классическим стилем в 3 км, младшие юноши и старшие девушки выявляли лучших на 5 км, а у старших юношей гонка состояла из двух кругов по 5 км.

- Весь пьедестал мы начали занимать только в этом году. Хотя в жизни мы хорошие друзья, на трассе – главные соперницы, — рассказывает обладательница бронзовой медали Варвара Юровских. — Трасса была великолепная, можно было поработать, продумывать каждый поворот и каждый спуск, мне это очень понравилось. На самом деле, мы частенько катаемся на этом трассе. Хоть мы и из Сургутского района, все равно пытаемся выбраться на эту трассу, чтобы знать, как атаковать эти подъемы и хорошо проехать все спуски. Мое отставание от победительницы составило 15 секунд, все их я проиграла на последнем подъеме, т.к. надо было начать атаковать его чуть позже, чтобы выйти на финиш уже в последнюю силу. Уже завтра у нас спринтерская гонка, бежим 1,5 километра.

Сегодня, 18 января, спортсмены соревновались в спринте свободным стилем.