В Сургуте два клиента турфирмы остались без отпуска
Полицейские принимают заявления от пострадавших
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Сотрудники полиции Сургута проводят проверку деятельности туристической фирмы «Сафари Тур».
Как сообщает Управление МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, двое клиентов турфирмы оплатили путевки в Тайланд и Турцию, но буквально накануне отъезда узнали, что тур отменяется. Причиной стала невыполнение обязательств директором фирмы. Таким образом, директор присвоила 600 тысяч рублей.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Сотрудники полиции просят всех потерпевших от действий турфирмы «Сафари Тур» ггорода Сургута обращаться по телефонам: 8(3462) 76-13-19,76-17-89,76-14-17.