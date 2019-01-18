2019-01-18T15:00:55+03:00
Происшествия

В Сургуте за мошенничество с материнским капиталом осужден мужчина

Он получил условный срок
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыФото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Сургутский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя за мошенничество с материнским капиталом.

Как сообщает прокуратура ХМАО-Югры, с июня по ноябрь 2016 года злоумышленник расклеивал объявления в общественных местах Сургута и подыскивал держателей сертификатов на материнский капитал.

В последующем с владелицами материнского капитала заключались фиктивные сделки по приобретению земельных участков в Омской области.

Земельные участки приобретались мошенниками по стоимости, не превышающей 5 тысяч рублей. Затем с жительницами Сургута составлялись договоры займов от имени КПК «Народная касса взаимопомощи Омск» на строительство жилых домов, суммы займов указывались в размере материнского капитала.

Деньги переводились с расчетного счета кооператива на счета заемщиков и впоследствии передавались обвиняемым.

При этом, жительницы Сургута получали лишь от 100 тысяч до 180 тысяч рублей.

Заведомо ложные документы подавались в Пенсионный фонд, которым принимались решения об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами материнского капитала. В результате преступных действий были похищены денежные средства материнского капитала на сумму более 9 миллионов рублей.

Суд назначил осужденному наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком на 4 года.

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