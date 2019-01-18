2019-01-18T14:40:43+03:00
Общество

Трое жителей Югры перевели мошенникам с сайта объявлений 100 тысяч рублей

Жители округа искали нужный товар в Сети
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жители Югры продолжают переводить деньги мошенникам, не проверив информацию. Разбираться приходится полицейским.

Так, в Пыть-Яхе 31-летний местный житель после передачи личных данных лишился 65 000 рублей. На популярном сайте он разместил объявление о продаже автокресла. Ему позвонил неизвестный и предложил приобрести товар. А так как покупатель якобы находился в другом городе, то деньги предложил перевести на банковскую карту. Для этого ему необходимо было назвать номер, код доступа и числовые комбинации, поступающие в смс-сообщениях. После передачи личных данных мужчина лишился денег.

В Сургуте с заявлением о совершении мошенничества обратился 54-летний местный житель. Мужчина в сети Интернет нашел объявление о продаже лодочного мотора. Связавшись с потенциальным продавцом и обговорив условия сделки, потерпевший перечислил 25 тысяч рублей. После получения денег злоумышленник перестал выходить на связь.

От действий мошенников пострадал также 53-летний сургутянин. Мужчина по аналогичной схеме лишился 22 тысяч рублей при покупке планшета.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Директор фирмы из Нижневартовска задолжал сотрудникам 33 миллиона рублей
В Югре через несколько часов откроют 52 купели
В Ханты-Мансийске состоялись соревнования по лыжным гонкам
В Сургуте два клиента турфирмы остались без отпуска
В Сургуте за мошенничество с материнским капиталом осужден мужчина
В Урае ключи от новых квартир получили 14 семей
В городе Советский водитель «Мерседес» насмерть разбился, врезавшись в столб
Житель Лангепаса перечислил денег мошенникам вдвое больше, чем они просили
Югра подпишет соглашение о сотрудничестве с аналитическим центром при правительстве РФ
Убийцу задушенной жительницы Сургута нашли по следам ДНК
В Югре сертификат для подготовки приемных родителей будет стоить 30 тысяч рублей
В Югорске осудили 18-летнего парня за изнасилование двух женщин
Для жителей Ханты-Мансийска вновь открыта выставка метеоритов
Житель Югры за картинку снегохода отправил мошеннику 200 тысяч рублей
В Ханты-Мансийске малышей от 2 месяцев принимают в детский сад
В Югре на «телефон доверия» по коррупции поступило 87 звонков
Жительница Сургута отправлена в тюрьму на пять лет за наркотики