Трое жителей Югры перевели мошенникам с сайта объявлений 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:40 2019-01-18T14:40:43+03:00

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Жители Югры продолжают переводить деньги мошенникам, не проверив информацию. Разбираться приходится полицейским.

Так, в Пыть-Яхе 31-летний местный житель после передачи личных данных лишился 65 000 рублей. На популярном сайте он разместил объявление о продаже автокресла. Ему позвонил неизвестный и предложил приобрести товар. А так как покупатель якобы находился в другом городе, то деньги предложил перевести на банковскую карту. Для этого ему необходимо было назвать номер, код доступа и числовые комбинации, поступающие в смс-сообщениях. После передачи личных данных мужчина лишился денег.

В Сургуте с заявлением о совершении мошенничества обратился 54-летний местный житель. Мужчина в сети Интернет нашел объявление о продаже лодочного мотора. Связавшись с потенциальным продавцом и обговорив условия сделки, потерпевший перечислил 25 тысяч рублей. После получения денег злоумышленник перестал выходить на связь.

От действий мошенников пострадал также 53-летний сургутянин. Мужчина по аналогичной схеме лишился 22 тысяч рублей при покупке планшета.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.