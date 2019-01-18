2019-01-18T13:58:34+03:00
Происшествия

В городе Советский водитель «Мерседес» насмерть разбился, врезавшись в столб

На месте работают сотрудники полиции
Алена Кульмухаметова
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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 18 января, на перекрестке улиц Промышленная и Объездная в городе Советский.

Как сообщает Госавтоинспекция ХМАО-Югры, по предварительным данным водитель автомобиля «Мерседес» не справился с управлением и совершил наезд на столб. В результате ДТП мужчина скончался на месте.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Напомним,в минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и пять получили ранения.

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