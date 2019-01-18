Житель Лангепаса перечислил денег мошенникам вдвое больше, чем они просили

СЕГОДНЯ 13:50 2019-01-18T13:50:17+03:00

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Покупка двигателя для автомобиля обернулась потерей денег для жителя Лангепаса. Мужчина попал на уловки мошенников.

- В Лангепасе 60-летний мужчина на одном из сайтов нашел объявление о продаже автомобильного двигателя. Со слов поставщика, товар находился в Польше и для осуществления заказа ему необходимо осуществить предоплату в размере 35 500 рублей. Потерпевший перечислил более 70 000 рублей, после чего заказчик перестал выходить на связь, сообщает пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре.

А в Сургуте женщина при покупке игровой консоли лишилась 14 000 рублей. Когда приставка не была доставлена, а служба поддержи сайта на связь не выходила, женщина обнаружила негативные отзывы о работе данного сайта и поняла, что пострадала от действий злоумышленников.

В обоих случаях возбуждены уголовные дела.