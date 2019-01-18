Югра подпишет соглашение о сотрудничестве с аналитическим центром при правительстве РФ

СЕГОДНЯ 13:23 2019-01-18T13:23:55+03:00

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Распоряжение о соглашении о сотрудничестве с аналитическим центром при правительстве России приняли члены правительства Югры по итогам очередного заседания, которое провела глава региона Наталья Комарова.

Губернатор отметила, что индикатором эффективности практик служит достижение национальных целей.

- 2019 год не должен стать исключением для реального влияния общества на государственную политику, – нацелила членов правительства Наталья Комарова. – Эти возможности усилит соглашение о сотрудничестве между правительством автономного округа и аналитическим центром при правительстве Российской Федерации. Документ содержит обязательства сторон, которые направлены на повышение эффективности взаимодействия региональных исполнительных госорганов и центра в научной, информационно-аналитической сферах.

Стоит отметить, что в числе направлений совместной работы в соглашении обозначены проведение мониторинга, экспертиз реализации федеральных и окружных государственных программ, проектов экономического, социально-экономического, научно-технического развития, анализ и прогнозирование динамики основных показателей социально-экономического развития Югры, в том числе в инвестиционной, внешнеэкономической деятельности и межрегионального сотрудничества.

В рамках реализации документа стороны планируют взаимный обмен информацией, проведение прикладных научных исследований, совместных форумов, семинаров, конференций, стратегических сессий и ряда иных мероприятий.

Пятилетнее соглашение планируется к подписанию на площадке Российского инвестиционного форума, который пройдет в Сочи 14-15 февраля.