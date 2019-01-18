В Югре сертификат для подготовки приемных родителей будет стоить 30 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:49 2019-01-18T12:49:06+03:00

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После прохождения курсов каждый их участник получит сертификат, подтверждающий успешное завершение обучения. С этого момента югорские родители могут принять в семью ребёнка.

Порядок предоставления сертификата на оплату услуг по подготовке югорчан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, утвердили члены окружного правительства.

- Документ подготовлен в связи с принятием регионального закона от 17 октября 2018 года о наделении органов местного самоуправления отдельными полномочиями по опеке и попечительству, – подчеркнула глава региона. – В нем заложены нормы, реализация которых создаст условия для привлечения негосударственных организаций к оказанию услуг в сфере опеки, развития системы через сертификат персонифицированного финансирования услуг, - сказала губернатор Югры Наталья Комарова.

В свою очередь, директор окружного департамента социального развития Светлана Давиденко напомнила, что полномочия по оказанию социально-психологических, социально-педагогических, социально-бытовых услуг для подготовки югорчан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, выполнялись государственными учреждениями социального обслуживания.

Стоимость сертификата составит 29 991 рубль. Это позволит в полном объеме обеспечить предоставление гражданам комплекса услуг по педагогическим, психологическим, правовым вопросам, связанным с принятием ребенка в семью, – констатировала Светлана Давиденко.

Отметим, ежегодно в Югре такую подготовку проходят около 700 человек, выразивших желание принять ребенка на воспитание. Общий объем курсов составляет 80 часов, в срок подготовки – 2 месяца.