В Югорске осудили 18-летнего парня за изнасилование двух женщин

СЕГОДНЯ 12:41 2019-01-18T12:41:29+03:00

Парня на 8 лет отправили в колонию строгого режима за изнасилования Фото: Татьяна Коркина

Ему предстоит провести в тюрьме 8 лет

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За неделю жертвой насильника стали сразу две жительницы Югорска. Молодой человек также избил и ограбил знакомого. Оставлять на свободе его было опасно.

Как сообщает следственный комитет Югры, 18-летний житель Югорска признан виновным в умышленном причинении вреда здоровью средней степени тяжести, изнасилование, насильственные действия сексуального характера и грабеж.

В ночь на 28 октября 2018 года подсудимый напал на жительницу Югорска, возвращавшуюся домой с дискотеки. После изнасилования, юноша ограбил потерпевшую, а после - скрылся с места преступления. Вскоре он был задержан.

При расследовании уголовного дела, выяснилось, что молодой человек причастен к еще одному изнасилованию. Оно произошло поздно вечером 21 октября. Парень, будучи пьян, на улице Толстого города Югорска напал на другую горожанку и изнасиловал ее.

Кроме этого, в июле 2018 года нетрезвый юноша избил знакомого, причинив его здоровью вред средней степени тяжести.

В ходе расследования уголовного дела и судебного заседания подсудимый дал признательные показания. Приговором суда парень признан виновным ему назначено наказание в виде 8 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.