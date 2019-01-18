Для жителей Ханты-Мансийска вновь открыта выставка метеоритов

СЕГОДНЯ 11:56 2019-01-18T11:56:11+03:00

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По многочисленным просьбам посетителей в Музее геологии, нефти и газа в Ханты-Мансийске вновь открылась одна из самых востребованных и загадочных выставок «Упавшие с небес».

Выставка метеоритов экспонировалась в 2018 году и вызвала большой интерес у жителей Ханты-Мансийска и многочисленных туристов.

На выставке впервые экспонируются метеориты, приобретённые музеем в конце 2018 года. Фрагменты метеоритов Сеймчан, Маслянино, Northwest Africa, метеоритного дождя Gebel Kami готовы предстать перед любителями загадочного космоса во всей своей красе.

Кроме того, на выставке демонстрируются метеориты Сихотэ-Алинский и «Царёв», которые предоставлены во временное пользование Музею геологии, нефти и газа Комитетом по метеоритам Российской Академии наук. «Царёв» считается самым большим каменным метеоритом России и третьим по величине в мире, а к 30-ти килограммовому «Сихотэ-Алинскому» посетители могут прикоснуться – метеорит находится в открытом доступе.