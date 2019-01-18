Житель Югры за картинку снегохода отправил мошеннику 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:49 2019-01-18T11:49:19+03:00

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Без снегохода и без денег остался житель Белоярского района, пытаясь совершить нужную покупку. Мужчина не ожидал, что трек-код оказался недействительным.

В дежурную часть полиции Белоярского района обратился 39-летний местный житель с заявлением о мошенничестве. Мужчина сообщил, что на популярном сайте увидел объявление о продаже квадроцикла «Outlander 800 Max XT» по цене 200 тысяч рублей. Обговорив условия сделки, он попросил направить трек-код транспортной компанией. Лжеменеджер с помощью смс-сообщения направил запрашиваемые данные потерпевшему. После чего заявитель в качестве предоплаты перечислил 200 тысяч рублей.

Спустя два дня, белоярец решил уточнить информацию в транспортной компании. Узнав о том, что техника в компанию не поступала, югорчанин предпринял попытку связаться с менеджером, однако его мобильный оказался заблокированным.

Возбуждено уголовное дело.