В Ханты-Мансийске малышей от 2 месяцев принимают в детский сад

СЕГОДНЯ 11:34 2019-01-18T11:34:48+03:00

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В окружной столице Югры появилась возможность отдать ребёнка в младенческую группу кратковременного пребывания с 2-х месяцев.

Как сообщили в администрации города, особенная группа открылась в детском саду «Ёлочка» в сентябре 2018 года. Тогда 10 малышей от 3 месяцев до годика впервые принесли в стены дошкольного учреждения. Сегодня некоторые из них уже поползли, другие научились ходить, а третьи стали самостоятельно кушать. В настоящее время группу посещают трое карапузов 5-6 месяцев, двое – 10-11 месяцев и пять детей от одного года до полутора лет.

- В работе с малышами самое главное хороший уход и любовь к детям. Мы руководствовались в первую очередь именно этими принципами, когда подбирали педагогов для младенческой группы. Ежедневно воспитатели проводят развивающие занятия. Программа у каждого ребенка практически индивидуальная, так как возраст у всех разный, - отмечает заведующая детским садом «Ёлочка» Инна Ярманова.

В группе малыши могут находиться с 07.00 до 19.00. Одни ходят до обеда, другие во второй половине дня.

Группа оборудована кроватками для младенцев, пеленальными столами, манежами, столиками для кормления, люльками-баунсерами, ходунками и другими предметами, необходимыми для детей раннего возраста.

По мнению психологов, группы для малышей с двухмесячного возраста - достойная альтернатива, когда женщине некому помочь финансово или в уходе за ребенком, отсутствуют или заняты родственники. При этом молодым мамам, которые могут позволить себе декретный отпуск до трех лет, психологи советует не пренебрегать такой возможностью.