В Югре на «телефон доверия» по коррупции поступило 87 звонков

СЕГОДНЯ 10:58 2019-01-18T10:58:14+03:00

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Департамент государственной гражданской службы и кадровой политики Югры подвел итоги работы «телефона доверия» по фактам коррупционной направленности за 2018 год.

По итогам года выяснилось, что количество обращений выросло на треть. Так, в 2018 году от граждан поступило 87 звонков, что на 36% больше, чем в предыдущем. При этом только 5 обращений касались вопросов, связанных с нарушением антикоррупционного законодательства. Отмечается, что все обращения были зарегистрированы и направлены в аппарат губернатора автономного округа.

Чаще всего на коррупцию югорчане жалуются в сфере жилищно-коммунального хозяйства и правоохранительной деятельности. Также поступившие звонки касались сферы образования, здравоохранения, земельных и трудовых отношений, выплаты заработной платы.

Высокий уровень активности населения по обращениям, поступившим на «телефон доверия», отмечен в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске. 3% телефонных звонков поступило от граждан, не проживающих на территории автономного округа.

Результат анализа сообщений, поступивших на «телефон доверия» в 2018 году, показал, что граждане, как правило, обращались на «телефон доверия» с информацией, не содержащей фактов нарушения служащими антикоррупционного законодательства.