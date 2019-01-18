Жительница Сургута отправлена в тюрьму на пять лет за наркотики

СЕГОДНЯ 10:54 2019-01-18T10:54:20+03:00

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Нижневартовский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении жительницы города Сургута.

Женщина признана виновной в незаконном сбыте наркотиков, совершенном с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, организованной группой, в крупном размере, а также в покушение на незаконный сбыт наркотических средств.

Как сообщает прокуратура ХМАО-Югры, в декабре 2017 года оставшийся неизвестным главарь банды создал вовлёк в преступный бизнес людей, в том числе и осужденную, роль которой в деятельности группы заключалась в получении партий наркотиков, их расфасовка и помещение в «тайники-закладки» на территории Нижневартовска, предназначенные для мелкооптовых сбытчиков, также являющихся участниками организованной группы.

Всего осужденная организовала 5 «тайников-закладок» с наркотиками. Кроме того, по месту временного проживания сургутянки было изъято наркотическое средство массой свыше 12 граммов, предназначенное для сбыта.

Также, сотрудниками полиции изъято наркотическое средство массой около 122 граммов, которое осужденная должна была забрать с целью последующего сбыта.

Суд признал осужденную виновной и назначил наказание по совокупности преступлений в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 90 000 рублей.