Сбербанк и правительство Югры расширяют сотрудничество по реализации проектов с применением ГЧП

СЕГОДНЯ 10:33 2019-01-18T10:33:51+03:00

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Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин провел рабочую встречу с губернатором Югры Натальей Комаровой. В совещании приняли участие председатель Уральского банка Сбербанка Владимир Черкашин и управляющий Ханты-Мансийским отделением банка Александр Солоп. Темой встречи стало расширение сотрудничества Сбербанка и Югры при реализации концессионных соглашений и проектов в формате государственно-частного партнерства в сфере образования, обращения с твердыми коммунальными отходами, жилищно-коммунального хозяйства, а также приобретения в лизинг сложного медицинского оборудования.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

- На территории Югры мы начали реализовывать первый проект Сбербанка по государственно-частному партнерству в сфере образования. Мы намерены максимально тиражировать эту передовую практику на всю систему Сбербанка. Мы искренне благодарим Правительство Югры за поддержку проекта и сотрудничество со Сбербанком. Также в 2019 году мы планируем сфокусироваться еще на трех направлениях – твердые коммунальные отходы, ЖКХ, лизинг оборудования в высокотехнологичных отраслях. Мы видим возможности реализации таких проектов на территории Югры.

Наталья Комарова, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры:

- Ханты-Мансийский автономный округ заинтересован в сотрудничестве со Сбербанком и как с финансовой структурой, которая очень близка к людям по большому портфелю предложений для граждан, и как экономическим институтом, имеющим портфель проектов, обеспечивающих экономический рост в Российской Федерации и каждого гражданина. Мы заинтересованы в развитии концессионных соглашений, чтобы, с одной стороны, минимизировать давление на бюджет, а с другой, своевременно создать для людей возможности необходимого объема и качества. Создание в Югре в короткие сроки требуемого количества качественных ученических мест – задача номер один. Концессионные соглашения, развитие института государственно-частного партнерства создадут такие условия. Главное – действовать оперативно, без опозданий.

Отметим, что в феврале 2018 года в Сочи на Российском инвестиционном форуме было подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере создания объектов социальной, образовательной инфраструктуры на основе концессионных механизмов между правительством Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и ПАО Сбербанк. А в августе 2018 года межведомственной комиссией ХМАО–Югры была утверждена рекомендуемая форма концессионного соглашения в соответствии с положениями 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», разработанная Сбербанком совместно с Фондом развития Югры и профильными ведомствами.