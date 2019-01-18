С пятью граммами наркотиков задержан житель Нижневартовска

СЕГОДНЯ 09:56 2019-01-18T09:56:55+03:00

Молодому человеку грозит до десяти лет тюрьмы

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Безальтернативное лишение свободы грозит наркодилерам. Сроки довольно внушительные, однако, попытки заработать на преступном бизнесе не прекращаются.

Так, сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали 26-летнего жителя Нижневартовска.

Во время личного досмотра у подозреваемого был обнаружен и изъят один пакетик с порошкообразным веществом светлого цвета.

Результаты химического исследования показали, что изъятое является наркотическим средством, общей массой около 5 граммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит наказание до 10 лет лишения свободы. Ведется следствие.