С пятью граммами наркотиков задержан житель Нижневартовска
Молодому человеку грозит до десяти лет тюрьмы
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Безальтернативное лишение свободы грозит наркодилерам. Сроки довольно внушительные, однако, попытки заработать на преступном бизнесе не прекращаются.
Так, сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали 26-летнего жителя Нижневартовска.
Во время личного досмотра у подозреваемого был обнаружен и изъят один пакетик с порошкообразным веществом светлого цвета.
Результаты химического исследования показали, что изъятое является наркотическим средством, общей массой около 5 граммов.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит наказание до 10 лет лишения свободы. Ведется следствие.