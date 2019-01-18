Синоптики предупреждают жителей Югры об усилении ветра

СЕГОДНЯ 09:52 2019-01-18T09:52:16+03:00

Фото с сайта МЧС по ХМАО-Югре

Водителям рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными

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Сильные порывы ветра и метель ожидается сегодня в Югре. На дорогах перемёты.

По сведениям Ханты-Мансийского ЦГМС ночью 18 января в большинстве районов Ханты-Мансийского округа небольшой, местами умеренный снег, метель, ветер юго-западный 6 - 11 метров в секунду, местами порывы 14 - 19 метров в секунду. Температура воздуха -7,-12 ºС, при прояснениях -13,-18 ºС.

Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому округу рекомендует жителям соблюдать меры безопасности, быть бдительными и осторожными.

Водителям рекомендуют быть предельно осторожными и внимательными. При движении в условиях плохой видимости необходимо соблюдать скоростной режим, управлять автомобилем осторожно, учитывая дорожные и природные условия, и отказаться от выезда на трассы в темное время суток.