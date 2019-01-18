Любовь к девушке толкнула жителя Пойковского на преступление

СЕГОДНЯ 09:41 2019-01-18T09:41:54+03:00

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Купить любимой девушке понравившийся аромат молодой человек не мог, не позволяли финансы, тогда он пошёл на кражу. Парня задержали благодаря по горячим следам.

В дежурную часть полиции Нефтеюганска с сообщением о хищении имущества обратилась представитель одного из сетевых магазинов по продаже косметики. Женщина сообщила, что неизвестный украл флакон с туалетной водой, после чего скрылся в неизвестном направлении. Сумма ущерба составила более одной тысячи рублей.

Составив со слов очевидцев ориентировку на подозреваемого, полицейские передали её всем наружным нарядам. На одной из улиц, мужчина схожий по описанию был задержан сотрудниками Росгвардии и передан полицейским для дальнейшего разбирательства.

Оказалось, что ранее судимый за кражи 26-летний житель поселка Пойковского пошёл на преступление ради своей любимой. Ранее девушка говорила, что в качестве подарка хотела бы такие духи. Так как денег у молодого человека не было, он решил их похитить.

В отношении влюблённого рецидивиста возбуждено уголовное дело.