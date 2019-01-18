2019-01-18T09:27:02+03:00
Общество

Жителей Нижневартовска просят убрать автомобили из дворов

Спецтехника не может проехать для вывоза снега
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта администрации города НижневартовскФото с сайта администрации города Нижневартовск
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Коммунальные службы Нижневартовска продолжают работы по уборке снега. Так, 17 января, очистка дорог и вывоз снега из города был на улицах Чапаева, Авиаторов, Мира. Задействовано несколько десятков машин.

Как сообщает администрация города, с 14 января с улично-дорожной сети и микрорайонов города на специальный полигон направлено 19,5 тысяч кубометров – это примерно 1300 машин со снегом. В период отсутствия снегопада дорожные службы нацелены на освобождение обочин с целью недопущения сужения проезжих частей. В ближайшие дни такую работу проведут по улице Омской.

Работает техника МУП «САТУ» и подрядчиков, в микрорайонах – машины управляющих компаний. Только первая управляющая компания за три дня вывезла на «снежную» свалку порядка двух тысяч куб. м осадков. По вопросам вывоза снега необходимо обращаться в ЖЭУ по месту жительства или управляющую компанию. Автомобилистов просят не оставлять машины вдоль дорожной сети. Транспорт мешает оперативной уборке снега.

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