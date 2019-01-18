2019-01-18T09:00:55+03:00
Происшествия

В Сургуте судят двух наркодилеров

Мужчины размещали товар в «тайниках»
Алена Кульмухаметова
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Вынесения приговора суда ожидают двое жителей Сургута за распространение наркотиков.

Как сообщает прокуратура ХМАО-Югры, до октября 2018 года два жителя Сургута для получения дохода от распространения наркотиков периодически получали через тайник наркотические средства, которые в дальнейшем расфасовывали на более мелкие партии и размещали их в различных местах на территории Сургута. При этом о месте нахождения тайников они сообщали организатору группы дистанционно для последующего сбыта потребителям запрещенного вещества.

Преступная деятельность наркосбытчиков пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

В результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота изъяты синтетические наркотики массой более 25 грамм.

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