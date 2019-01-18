Следственный комитет Югры продолжает изучать обстоятельства гибели людей на обрушившемся мосту через Юганскую протоку
Нефтеюганским межрайонным следственным отделом продолжается расследование уголовного дела по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ».
Напомним, 5 ноября 2018 года в ходе демонтажа моста через Юганскую протоку в Нефтеюганском районе произошло обрушение конструкции старого моста, в результате которого погибли двое работников филиала АО «Мостострой 11» ТФ «Мостоотряд 29», еще 7 получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Следователи продолжают работу и изучают причину произошедшего. Изъята и изучается проектная и другая документация, связанная с реконструкцией моста через реку Юганская протока, должностные инструкции работников. В отношении погибших и пострадавших проведены судебно-медицинские экспертизы. Допрошены руководство участка, инженеры, работники фирмы, непосредственно осуществлявшей демонтаж, работники контролирующей организации, родственники погибших и пострадавших, другие свидетели по уголовному делу. Назначена строительно-техническая экспертиза, а также экспертиза материалов.
В качестве подозреваемого допрошен начальник участка – работник филиала АО «Мостострой 11» ТФ «Мостоотряд 29», на которого возлагалась обязанность осуществлять контроль за соблюдением на объекте правил безопасности при ведении работ.