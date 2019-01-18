Следственный комитет Югры продолжает изучать обстоятельства гибели людей на обрушившемся мосту через Юганскую протоку

СЕГОДНЯ 08:48 2019-01-18T08:48:40+03:00

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Нефтеюганским межрайонным следственным отделом продолжается расследование уголовного дела по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ».

Напомним, 5 ноября 2018 года в ходе демонтажа моста через Юганскую протоку в Нефтеюганском районе произошло обрушение конструкции старого моста, в результате которого погибли двое работников филиала АО «Мостострой 11» ТФ «Мостоотряд 29», еще 7 получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Следователи продолжают работу и изучают причину произошедшего. Изъята и изучается проектная и другая документация, связанная с реконструкцией моста через реку Юганская протока, должностные инструкции работников. В отношении погибших и пострадавших проведены судебно-медицинские экспертизы. Допрошены руководство участка, инженеры, работники фирмы, непосредственно осуществлявшей демонтаж, работники контролирующей организации, родственники погибших и пострадавших, другие свидетели по уголовному делу. Назначена строительно-техническая экспертиза, а также экспертиза материалов.

В качестве подозреваемого допрошен начальник участка – работник филиала АО «Мостострой 11» ТФ «Мостоотряд 29», на которого возлагалась обязанность осуществлять контроль за соблюдением на объекте правил безопасности при ведении работ.