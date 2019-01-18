2019-01-18T08:36:12+03:00
Общество

В Берлине Югра презентует «Дух огня»

Сольную концертную программу представит Вера Кондратьева
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта фестиваля "Дух огня"Фото с сайта фестиваля "Дух огня"
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Презентация XVII международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» состоится в дни 69-го Берлинского международного кинофестиваля в феврале.

Как сообщается на сайте проекта «Дух огня», участниками мероприятия станут почетные гости, соотечественники, проживающие в Берлине, представители посольства России в Германии, Российского дома науки и культуры в Берлине.

Откроет презентацию музыкант, композитор, самобытный исполнитель песен обских угров и фольклора народа ханты в современном прочтении Вера Кондратьева. Она исполнит авторскую песню «Югра, ты – земля моя», посвященную 900-летию первого упоминания региона в древних русских летописях, а также представит сольную концертную программу.

Также в рамках презентации с приветственным словом выступит президент «Духа огня» Сергей Соловьев, после чего кинокритик и председатель отборочной комиссии Борис Нелепо расскажет о программе кинофестиваля.

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