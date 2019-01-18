В Нефтеюганске водитель «Камаза» проехал на «красный» и задавил на пешеходном переходе пенсионерку

СЕГОДНЯ 08:12 2019-01-18T08:12:29+03:00

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Переход на зелёный сигнал светофора через пешеходный переход оказался последним для жительницы Нефтеюганска. Женщину насмерть сбил нарушитель ПДД на грузовике.

Как сообщает Госавтоинспекция по ХМАО-Югре, в 8:25 на перекрестке улиц Сургутская – Жилая, в городе Нефтеюганск, водитель «КАМАЗа» проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил 62-летнюю женщину, которая переходила регулируемый перекресток.

В результате происшествия пешеход скончалась на месте.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 5 получили ранения.

Задержано 3 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения, 1 – за отказ от медицинского освидетельствования и 3 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 27 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.