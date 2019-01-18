Житель Пыть-Яха закурил, лёжа на диване, и больше не проснулся
Дым из окон квартиры на пятом этаже многоэтажке заметили очевидцы и сообщили спасателям. В квартире был обнаружен труп мужчины.
Как сообщает следственный комитет по ХМАО-Югре, тело 57-летного мужчины в одной из квартир многоэтажки в пятом микрорайоне города Пыть-Ях обнаружили накануне днем. Горожане заметили дым и позвонили в экстренную службу. Прибывшие на место специалисты управляющей компании и противопожарной службы МЧС мужчину, который находился на тлеющем диване без признаков жизни.
По факту его смерти следственным отделом по городу Пыть-Ях проводится процессуальная проверка, по предварительным данным его смерть наступила от отравления дымом. Предварительная причина пожара – неосторожное курение в квартире.