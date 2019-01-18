2019-01-18T07:14:46+03:00
Общество

Погода в Югре 18 января: - 8 градусов и метель

Местами дует порывистый ветер
Алена Кульмухаметова
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В Югре сегодня снегопадВ Югре сегодня снегопадФото: Татьяна Коркина
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В пятницу, 18 января, в Ханты-Мансийском автономном округе в большинстве районов небольшой, местами умеренный снег, метель. Ветер юго-западный 6 - 11 метров в секунду, местами порывы 14 - 17 метров в секунду. Температура воздуха -5,-10 ºС, местами -13,-18 ºС.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 6 - 11 метров в секунду. Температура воздуха -6,-8 ºС.

В Сургуте облачно и снегопад. Ветер южный, юго-западный 8-14 метров в секунду. Температура воздуха: -8, - 4 градуса.

В Нижневартовске облачно и снегопад. Ветер южный, юго-западный 8-15 метров в секунду. Температура воздуха: -8, -9 градусов.

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