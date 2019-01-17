«Подруга» лишила жительницу Сургута накоплений

СЕГОДНЯ 12:04 2019-01-17T12:04:42+03:00

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Желание получить сказочные бонусы от банка обернулось для жительницы Сургута потерей денег. Со счетов списались наколения.

Как сообщает УМВД Сургута, к ним обратилась женщина 1951 года рождения. Потерпевшая сообщила, что в социальной сети «Одноклассники» ей пришло сообщение от знакомой.

В нем подруга рассказала, что югорчанка может получить вознаграждение в честь юбилея от одного из потребительских банков страны, но для этого необходимо сообщить данные банковской карты и пароли, поступившие на телефон.

После передачи личных данных с карты женщины были списаны 44 тысячи рублей. Спустя некоторое время потерпевшая узнала, что аккаунт знакомой был взломан и от ее имени переписку вели злоумышленники.