1,1 трлн руб. потратили россияне на новогодние праздники

СЕГОДНЯ 11:45 2019-01-17T11:45:40+03:00

На активный отдых и спа россияне потратили в два раза больше, чем годом ранее

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Сбербанк и оператор фискальных данных «Платформа ОФД» проанализировали потребительское поведение россиян в новогодние каникулы. Расходы в период с 29 декабря 2018 года по 7 января 2019 года (включительно) составили 1,1 трлн руб. В среднем, рассчитываясь по безналу, россиянин потратил за праздники 16,1 тыс. руб. Впервые за четыре года эта сумма увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Структура «новогодних» трат претерпевает заметные изменения. Все чаще, покупая продукты, россияне отдают предпочтение небольшим продуктовым магазинам. Хотя в супермаркетах граждане страны по-прежнему оставляют почти треть всего праздничного бюджета. Не популярно в новогодние каникулы приобретение одежды и обуви. На такие покупки приходится всего 8,4% новогодних трат.

Если говорить об общепите, то в сегменте фастфуда средний чек практически не изменился, а вот в кафе и ресторанах россияне потратили больше средств. Средний чек здесь увеличился на 5% и составил 1300–1350 руб. Лидерами по размеру счета в заведениях общепита стали Омская, Свердловская и Нижегородская области. Москва и Санкт-Петербург в топ-5 не попали.

В категории «гостиницы и отели» средний чек увеличился на 13%, и рост трат связан не со стоимостью номеров. Постояльцы отелей потратили в два раза больше, чем в 2018 году, на активный отдых и спа.

География поездок и, соответственно, трат россиян в новогодний период весьма обширна. В 2019 году транзакции по картам Сбербанка проводились в 169 странах, в том числе в Зимбабве, на Арубе, островах Кука и других экзотических местах.

Что касается самых популярных стран для новогоднего отдыха, то предпочтения россиян за последние несколько лет заметно изменились. Значительный рывок совершила Грузия: она занимает 5-е место в рейтинге основных направлений поездок, хотя еще в 2016 году находилась на 17-м. Существенно возросла популярность Испании и Италии: они тоже вошли в топ-5. А лидер рейтинга остался прежним — это Республика Беларусь.