2019-01-17T13:43:45+03:00
Происшествия

На жительницу Сургута преступники оформили микрозайм

Пенсионерку стали одолевать коллекторы
Алена Кульмухаметова
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В минувшие сутки от действий неизвестных пострадала еще одна жительница Сургута. Женщине стали поступать звонки о просроченной задолженности.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, пенсионерка незамедлительно обратилась в правоохранительные органы. 58-летняя женщина рассказала, что ей стали поступать звонки и смс-сообщения о просроченной задолженности от одной из финансовых организаций. Установлено, что мошенники, используя персональные данные заявительницы, оформили микрозайм на сумму 14 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, совершивших преступления.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

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