На жительницу Сургута преступники оформили микрозайм
В минувшие сутки от действий неизвестных пострадала еще одна жительница Сургута. Женщине стали поступать звонки о просроченной задолженности.
Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, пенсионерка незамедлительно обратилась в правоохранительные органы. 58-летняя женщина рассказала, что ей стали поступать звонки и смс-сообщения о просроченной задолженности от одной из финансовых организаций. Установлено, что мошенники, используя персональные данные заявительницы, оформили микрозайм на сумму 14 тысяч рублей.
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, совершивших преступления.
По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».