Пенсионерка из Нягани выплатила 4 тысячи «пенсионному фонду»

СЕГОДНЯ 11:28 2019-01-17T11:28:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Югры продолжают попадать на уловки мошенников в сети Интернет.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, в Нягани пенсионерка лишилась около 4 тысяч рублей при прохождении опроса на сайте одного из пенсионных фондов. Полицейские выяснили, что сайт оказался двойником и женщина пострадала от действий мошенников. Вбив в поисковую строку запрос, она зашла на страницу, где открылось диалоговое окно, в котором предлагалось пройти опрос.

Для этого необходимо было заплатить государственную пошлину в размере 160 рублей по указанному в информации счету и отправить пришедший в смс-сообщении код. После выполнения всех условий с ее счета были списаны денежные средства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведется следствие.