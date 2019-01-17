2019-01-17T11:28:24+03:00
Происшествия

Пенсионерка из Нягани выплатила 4 тысячи «пенсионному фонду»

Сайт-двойник ввёл в заблуждение женщину
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта пиксабайФото с сайта пиксабай
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Жители Югры продолжают попадать на уловки мошенников в сети Интернет.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, в Нягани пенсионерка лишилась около 4 тысяч рублей при прохождении опроса на сайте одного из пенсионных фондов. Полицейские выяснили, что сайт оказался двойником и женщина пострадала от действий мошенников. Вбив в поисковую строку запрос, она зашла на страницу, где открылось диалоговое окно, в котором предлагалось пройти опрос.

Для этого необходимо было заплатить государственную пошлину в размере 160 рублей по указанному в информации счету и отправить пришедший в смс-сообщении код. После выполнения всех условий с ее счета были списаны денежные средства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведется следствие.

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