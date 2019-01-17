Пенсионерка из Нягани выплатила 4 тысячи «пенсионному фонду»
Жители Югры продолжают попадать на уловки мошенников в сети Интернет.
Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, в Нягани пенсионерка лишилась около 4 тысяч рублей при прохождении опроса на сайте одного из пенсионных фондов. Полицейские выяснили, что сайт оказался двойником и женщина пострадала от действий мошенников. Вбив в поисковую строку запрос, она зашла на страницу, где открылось диалоговое окно, в котором предлагалось пройти опрос.
Для этого необходимо было заплатить государственную пошлину в размере 160 рублей по указанному в информации счету и отправить пришедший в смс-сообщении код. После выполнения всех условий с ее счета были списаны денежные средства.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведется следствие.