В Нефтеюганске «Камаз» задавил насмерть пенсионерку
На месте работают сотрудники полиции
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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня утром в Нефтеюганске. Под колёсами грузовика оказалась женщина. Спасти её не удалось.
Как сообщает Госавтоинспекция ХМАО-Югры, по предварительным данным, в08:20 водитель автомобиля «Камаз» 1968 года рождения, передвигаясь по улице Сургутская в Нефтеюганске совершил наезд на пешехода - женщину 1956 года рождения, которая от полученных травм скончалась на месте.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
В Югре в этом году это первый трагический случай, когда грузовик в городе совершает наезд на пешехода.