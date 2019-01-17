2019-01-17T11:13:57+03:00
Происшествия

В Нефтеюганске «Камаз» задавил насмерть пенсионерку

На месте работают сотрудники полиции
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня утром в Нефтеюганске. Под колёсами грузовика оказалась женщина. Спасти её не удалось.

Как сообщает Госавтоинспекция ХМАО-Югры, по предварительным данным, в08:20 водитель автомобиля «Камаз» 1968 года рождения, передвигаясь по улице Сургутская в Нефтеюганске совершил наезд на пешехода - женщину 1956 года рождения, которая от полученных травм скончалась на месте.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

В Югре в этом году это первый трагический случай, когда грузовик в городе совершает наезд на пешехода.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ханты-Мансийск примет участие в конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды
«Подруга» лишила жительницу Сургута накоплений
1,1 трлн руб. потратили россияне на новогодние праздники
В Ханты-Мансийске народный контроль займётся проверкой качества топлива на заправках
Пенсионерка из Нягани выплатила 4 тысячи «пенсионному фонду»
В Югре будут изучать геномы местных жителей
Жителей Кондинского района приглашают на «Зимние забавы» для взрослых
Почти полмиллиона перевёл житель Нижневартовска мошеннику за дизтопливо
Ребёнок из сгоревшего двухэтажного дома в Пыть-Яхе находится в больнице
Продавец из Мегиона обокрал магазин, где работал
За минувшие сутки в Югре в 10 ДТП пострадали 16 человек
Югра по ряду демократических показателей опережает страны Евросоюза
В Пыть-Яхе у невменяемого нарушителя ПДД на «Тойоте» обнаружены наркотики
Плавполиклиника «Николай Пирогов» оказала помощь 10 тысячам югорчанам
Главе Сургутского района придётся раскошелиться на цветы для мам новорожденных мальчиков
Пять человек пострадали в результате пожара в многоквартирном доме в ХМАО
Погода в Югре 17 января: - 8 градусов и сильный ветер
В Сургуте за две недели выпала месячная норма снега
У вахтёрши общежития из Сургутского района воришка украл телефон
Нижневартовские биатлонисты привезли "серебро" и "бронзу" с четвёртого этапа Кубка IBU