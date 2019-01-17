Жителей Кондинского района приглашают на «Зимние забавы» для взрослых

СЕГОДНЯ 09:58 2019-01-17T10:00:33+03:00

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Весёлые и подвижные игры состоятся в посёлке Междуреченский Кондинского района 30 января на стадионе "Юность". Организаторы их назвали "Зимние забавы". Прийти поиграть могут все желающие от 18 лет.

Мероприятие проводится среди жителей Кондинского района, принимают участие команды из 5 человек, но не менее двух женщин в команде в возрасте от 18 лет.

Для участников предусмотрены 7 этапов прохождения дистанций («Охотничий биатлон», «Бублики», «Спортивная эстафета «Гусеница», «Кто дальше», «Переодевание (одеть рыболова)», «Полоса препятствий», «Перетягивание каната»).

Победителем соревнований является команда, прошедшая все виды Программ за наименьшее время.