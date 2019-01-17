2019-01-17T12:13:24+03:00
Общество

Ханты-Мансийск примет участие в конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды

Заявку рассматривают на федеральном уровне
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскФото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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До 22 января департамент градостроительства и архитектуры администрации Ханты-Мансийска проводит общественные обсуждения по вопросу выбора общественной территории для участия во Всероссийском ежегодном конкурсе по созданию комфортной городской среды в категории «малые города».

К малым городам относятся населенны пункты численностью населения от 50 тысяч человек до 100 тысяч человек.

На заявку в конкурсе предлагаются следующие проекты: «Пешеходная зона в районе ул. Карла-Маркса в городе Ханты-Мансийске», «Инклюзивный парк в Ханты-Мансийске» в границах улиц Комсомольская – КалининаЛенинаСвердлова, «Крытая зеленая зона для прогулок и отдыха» на территории микрорайона «Западный».

Предложения можно по выбору общественных территорий, предлагаемых для участия в конкурсе, принимаются до 22 января 2019 года в виде электронных документов на адрес электронной почты: dga@admhmansy.ru. Также пожелания можно направить в письменном виде в департамент градостроительства и архитектуры.

После подведения итогов общественных обсуждений проекта, будет подготовлена заявка на участие в конкурсе и направлена на рассмотрение на федеральном уровне.

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