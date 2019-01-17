2019-01-17T15:41:05+03:00
Происшествия

В Нижневартовске за наркотики девять лет тюрьмы получил житель Владимирской области

Мужчина сбывал товар через «закладки»
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыФото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Девять с половиной лет в колонии строго режима получил житель Владимирской области за сбыт наркотиков в Нижневартовске.

Как сообщает прокуратура ХМАО-Югры, накануне Нижневартовский городской суд признал виновным владимировчанина в покушении, а также приготовлении к сбыту наркотических средств, совершенных группой лиц по предварительному сговору, с использованием сети «Интернет».

Злоумышленник получил сверток с наркотиком от неустановленного лица для сбыта. Часть наркотика осужденный разместил в «закладках» в различных частях города, оставшееся наркотическое средство сбыть не смог, так как был задержан сотрудниками полиции.

При досмотре сотрудниками полиции у мужчины обнаружены и изъяты наркотики в крупном размере, которые последний хранил при себе. Преступник намеревался сбыть их в дальнейшем. Мобильный телефон злоумышленника содержал информацию о местах с закладками наркотиков, что позволило пресечь его незаконную деятельность.

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