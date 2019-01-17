Жителям Югорска предлагают прокатиться в санях для следж-хоккея
Любой житель Югорска имеет возможность побывать на дружеском матче матч следж-хоккеистов и даже прокатиться в специальных санях абсолютно бесплатно.
Как сообщает центр адаптивного спорта Югры, следж-хоккейный клуб «Югра» впервые посетит город Югорск, где 24 января 2019 года проведет открытую тренировку.
Мероприятие состоится в Ледовом дворце в полдень.
Это будет инклюзивная встреча, в рамках которой пройдет дружеский матч следж-хоккеистов с местной детско-юношеской командой. Также в программе – показательное выступление следж-хоккеистов и мастер-класс, во время которого все желающие смогут попробовать прокатиться в санях для следж-хоккея.
Приятным бонусом для гостей станут конкурсы с розыгрышем призов.
Познакомиться с трехкратным чемпионом России СХК «Югра», в составе которого выступают шесть серебряных призеров Паралимпийских игр в Сочи-2014, приглашаются все желающие.