Жителям Югорска предлагают прокатиться в санях для следж-хоккея

СЕГОДНЯ 14:55 2019-01-17T14:55:57+03:00

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Любой житель Югорска имеет возможность побывать на дружеском матче матч следж-хоккеистов и даже прокатиться в специальных санях абсолютно бесплатно.

Как сообщает центр адаптивного спорта Югры, следж-хоккейный клуб «Югра» впервые посетит город Югорск, где 24 января 2019 года проведет открытую тренировку.

Мероприятие состоится в Ледовом дворце в полдень.

Это будет инклюзивная встреча, в рамках которой пройдет дружеский матч следж-хоккеистов с местной детско-юношеской командой. Также в программе – показательное выступление следж-хоккеистов и мастер-класс, во время которого все желающие смогут попробовать прокатиться в санях для следж-хоккея.

Приятным бонусом для гостей станут конкурсы с розыгрышем призов.

Познакомиться с трехкратным чемпионом России СХК «Югра», в составе которого выступают шесть серебряных призеров Паралимпийских игр в Сочи-2014, приглашаются все желающие.