2019-01-17T08:44:43+03:00
Происшествия

Ребёнок из сгоревшего двухэтажного дома в Пыть-Яхе находится в больнице

Пять человек обратились за медицинской помощью
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Фото с сайта МЧС по ХМАО-ЮгреФото с сайта МЧС по ХМАО-Югре
Изменить размер текста:

Помощь медиков понадобилась пяти жильцам сгоревшего многоквартирного дома из микрорайона Мамонтово в городе Пыть-Ях. Один ребёнок находится в больнице.

- За медицинской помощью обратились 5 человек, в том числе 2 детей. После обследования в окружной больнице Пыть-Яха на стационарном лечении находится 1 ребенок в удовлетворительном состоянии, остальные пострадавшие — на амбулаторном лечении, – сказала Елена Касьянова, исполняющая обязанности директора департамента здравоохранения Югры.

Напромним, пожар в многоквартирном жилом деревянном доме случился 16 января в Пыть-Яхе. В 16:33 пожарно-спасательными подразделениями ликвидировано открытое горение. В ликвидации пожара задействовано 18 человек и 5 единиц специальной техники, а также 19 специалистов — для ликвидации последствий пожара и оказания помощи людям. Причины возгорания устанавливаются органами дознания МЧС.

Из 25-квартирного здания в микрорайоне Мамонтово были эвакуированы все жильцы. По предварительным данным, погибших нет.

Жителей двухэтажки направили в пункт временного пребывания, который уже развернут на базе школы № 6. Здесь для пострадавших организовано горячее питание и спальные места. Глава города Александр Морозов дал поручение Управлению по жилищным вопросам разработать план мероприятий по расселению пострадавших в маневренный жилфонд.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ханты-Мансийск примет участие в конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды
«Подруга» лишила жительницу Сургута накоплений
1,1 трлн руб. потратили россияне на новогодние праздники
В Ханты-Мансийске народный контроль займётся проверкой качества топлива на заправках
Пенсионерка из Нягани выплатила 4 тысячи «пенсионному фонду»
В Нефтеюганске «Камаз» задавил насмерть пенсионерку
В Югре будут изучать геномы местных жителей
Жителей Кондинского района приглашают на «Зимние забавы» для взрослых
Почти полмиллиона перевёл житель Нижневартовска мошеннику за дизтопливо
Продавец из Мегиона обокрал магазин, где работал
За минувшие сутки в Югре в 10 ДТП пострадали 16 человек
Югра по ряду демократических показателей опережает страны Евросоюза
В Пыть-Яхе у невменяемого нарушителя ПДД на «Тойоте» обнаружены наркотики
Плавполиклиника «Николай Пирогов» оказала помощь 10 тысячам югорчанам
Главе Сургутского района придётся раскошелиться на цветы для мам новорожденных мальчиков
Пять человек пострадали в результате пожара в многоквартирном доме в ХМАО
Погода в Югре 17 января: - 8 градусов и сильный ветер
В Сургуте за две недели выпала месячная норма снега
У вахтёрши общежития из Сургутского района воришка украл телефон
Нижневартовские биатлонисты привезли "серебро" и "бронзу" с четвёртого этапа Кубка IBU