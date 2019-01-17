Ребёнок из сгоревшего двухэтажного дома в Пыть-Яхе находится в больнице

СЕГОДНЯ 08:44 2019-01-17T08:44:43+03:00

Пять человек обратились за медицинской помощью

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Помощь медиков понадобилась пяти жильцам сгоревшего многоквартирного дома из микрорайона Мамонтово в городе Пыть-Ях. Один ребёнок находится в больнице.

- За медицинской помощью обратились 5 человек, в том числе 2 детей. После обследования в окружной больнице Пыть-Яха на стационарном лечении находится 1 ребенок в удовлетворительном состоянии, остальные пострадавшие — на амбулаторном лечении, – сказала Елена Касьянова, исполняющая обязанности директора департамента здравоохранения Югры.

Напромним, пожар в многоквартирном жилом деревянном доме случился 16 января в Пыть-Яхе. В 16:33 пожарно-спасательными подразделениями ликвидировано открытое горение. В ликвидации пожара задействовано 18 человек и 5 единиц специальной техники, а также 19 специалистов — для ликвидации последствий пожара и оказания помощи людям. Причины возгорания устанавливаются органами дознания МЧС.

Из 25-квартирного здания в микрорайоне Мамонтово были эвакуированы все жильцы. По предварительным данным, погибших нет.

Жителей двухэтажки направили в пункт временного пребывания, который уже развернут на базе школы № 6. Здесь для пострадавших организовано горячее питание и спальные места. Глава города Александр Морозов дал поручение Управлению по жилищным вопросам разработать план мероприятий по расселению пострадавших в маневренный жилфонд.