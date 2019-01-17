2019-01-17T16:07:35+03:00
Общество

Жители Нефтеюганска и Пыть-Яха не могут оплатить взносы за капремонт

Сумма платежа не менялась с 2014 года
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта Югорского фонда капитального ремонтаФото с сайта Югорского фонда капитального ремонта
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В Нефтеюганске и Пыть-Яхе в очередной раз не состоялись аукционы на прием платежей от собственников по взносам на капремонт в 2019 году.

Как сообщает портал Югорского фонда капитального ремонта, в Нефтеюганске аукционы объявлялись уже дважды, а в Пыть-Яхе трижды. Но ни одной заявки на прием платежей подано так и не было. В настоящее время планируется объявить аукционы еще раз.

Несостоявшиеся аукционы на прием платежей значат, что жители этих городов по-прежнему не смогут оплатить взносы на капремонт в рассчетно-кассовых центрах. Однако оплатить взнос без комиссии можно через сервисы банков. Удобнее и быстрее всего оплачивать взносы через личный кабинет на сайте Югорского фонда капремонта. Данная оплата также производится без комиссии.

Напомним, что для оплаты взносов через любой сервис необходимо знать номер своего лицевого счета. Сумма платежа не менялась с 2014 года.

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