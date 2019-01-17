Продавец из Мегиона обокрал магазин, где работал
Работал продавцом и соблазнился дорогими телефонами житель Мегиона. Мужчину уволили за кражу на рабочем месте.
- В полицию Мегиона от представителя одного из сетевых магазинов по продаже цифровой техники поступило заявление о присвоении имущества. Сумма ущерба составила более 134 тысяч рублей.
Установлено, что 28-летний горожанин, являясь сотрудником торговой точки, завладел двумя мобильными телефонами и портативной колонкой, после чего был уволен, - сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре.
Один из гаджетов подозреваемый продал, а вырученные деньги потратил на личные нужды. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи.
Второе мобильное устройство полицейские изъяли и вернули законному владельцу.
Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Фигуранту может грозить до двух лет лишения свободы.