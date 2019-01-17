Духи за 1500 рублей сделали уголовником жителя Нефтеюганска

СЕГОДНЯ 13:12 2019-01-17T13:12:30+03:00

Мужчина не устоял перед ароматом

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Кражу не сильно дорогих духов совершил житель Нефтеюганска. Из-за небольшой суммы флакончика с ароматом мужчина стал фигурантом уголовного дела.

- В Нефтеюганске полицейскими раскрыта кража парфюмерной продукции. Известно, что кражу совершил 26-летний мужчина. Сумма ущерба составила 1500 рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 69 преступлений, раскрыто 31, из них: 2 грабежа, 2 кражи, 2 угона и 4 преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Раскрыто 4 ранее зарегистрированных преступления, из них: 3 кражи.