За минувшие сутки в Югре в 10 ДТП пострадали 16 человек

СЕГОДНЯ 07:48 2019-01-17T07:48:24+03:00

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Жёсткое ДТП с участием двух «Дэу Нексия» случилось накануне в городе Нягань. Пострадали пять человек.

Как сообщает Госавтоинспекция ХМАО-Югры, в 06:55 16 января на улице Чернышова, в городе Нягань, водитель за рулём «Дэу Нексия» на перекрестке неравнозначных дорог, не уступил дорогу другой «Дэу Нексия».

В результате происшествия, виновник аварии и его пассажирка, а также водитель и три пассажирки второго автомобиля «Дэу», получили телесные повреждения и с места происшествия были доставлены в медицинское учреждение.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых 16 человек получили ранения, в том числе 2 несовершеннолетних.

Задержано 4 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения, 5 – за отказ от медицинского освидетельствования и 6 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 22 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.