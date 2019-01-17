За минувшие сутки в Югре в 10 ДТП пострадали 16 человек
Жёсткое ДТП с участием двух «Дэу Нексия» случилось накануне в городе Нягань. Пострадали пять человек.
Как сообщает Госавтоинспекция ХМАО-Югры, в 06:55 16 января на улице Чернышова, в городе Нягань, водитель за рулём «Дэу Нексия» на перекрестке неравнозначных дорог, не уступил дорогу другой «Дэу Нексия».
В результате происшествия, виновник аварии и его пассажирка, а также водитель и три пассажирки второго автомобиля «Дэу», получили телесные повреждения и с места происшествия были доставлены в медицинское учреждение.
За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых 16 человек получили ранения, в том числе 2 несовершеннолетних.
Задержано 4 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения, 5 – за отказ от медицинского освидетельствования и 6 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 22 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.