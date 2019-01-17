В Югре в 2019 году на капремонт направят 8,5 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 14:07 2019-01-17T14:07:48+03:00

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В 2019 году Югорский фонд капремонта отремонтирует 799 домов на сумму 8,5 миллиардов рублей. Об этом сообщается на сайта фонда.

Всего за предстоящий год планируется отремонтировать 3,2 тысячи домов. Основаная часть средств пойдёт на капремонт фасадов (2,1 млрд рублей). На замену крыш потратят 1,5 млрд рублей, на ремонт лифтов – 1,3 млрд. Остальные средств анаправят на ремонт систем водо-, тепло-, газо- и электроснабжения, подвалов и фундаментов.

Самое большое количество домов отремонтируют в Сургуте – 228. В Ханты-Мансийске отремонтируют 115 домов, в Нижневартовске – 114.

Отметим, что все аукционы на проведение проектных работ в 2019 году уже проведены, остается только провести все аукционы на проведение строительно-монтажных работ.