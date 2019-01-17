2019-01-17T14:07:48+03:00
Общество

В Югре в 2019 году на капремонт направят 8,5 миллиардов рублей

Средств хватит на ремонт 799 домов
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта Югорского фонда капитального ремонтаФото с сайта Югорского фонда капитального ремонта
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В 2019 году Югорский фонд капремонта отремонтирует 799 домов на сумму 8,5 миллиардов рублей. Об этом сообщается на сайта фонда.

Всего за предстоящий год планируется отремонтировать 3,2 тысячи домов. Основаная часть средств пойдёт на капремонт фасадов (2,1 млрд рублей). На замену крыш потратят 1,5 млрд рублей, на ремонт лифтов – 1,3 млрд. Остальные средств анаправят на ремонт систем водо-, тепло-, газо- и электроснабжения, подвалов и фундаментов.

Самое большое количество домов отремонтируют в Сургуте – 228. В Ханты-Мансийске отремонтируют 115 домов, в Нижневартовске – 114.

Отметим, что все аукционы на проведение проектных работ в 2019 году уже проведены, остается только провести все аукционы на проведение строительно-монтажных работ.

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