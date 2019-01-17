Югра по ряду демократических показателей опережает страны Евросоюза

СЕГОДНЯ 07:34 2019-01-17T07:34:09+03:00

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По целому ряду региональных демографических показателей Югра, в сравнении с рядом стран Евросоюза, демонстрирует опережающие результаты. Об этом заявила губернатор Югры Наталья Комарова.

По показателю «Смертность от всех причин» автономный округ с показателем 6,2 практически в два раза опережает Германию, а также значительно превышает показатели Польши, Финляндии, Швеции, Норвегии. По показателю «Смертность от болезней системы кровообращения» (246,6) мы опережаем Польшу (302,49) и догоняем Германию (191,14) с Финляндией (181,82). Показатель «Смертность от новообразований (в том числе злокачественных)» в Югре – 109,9, что на порядок выше показателей 5 ведущих стран Евросоюза.

Но губернатор Югры считает, что важен, прежде всего, горизонтальный, региональный срез. По ее мнению, межрегиональные сравнения создают особые условия для более эффективного, более гармоничного развития на национальном уровне.

Высказала глава региона мнение и о значимости использования индикатора человеческой жизни. По сути, введение такого показателя – это перевод множественных отраслевых целей на человеческий язык.