2019-01-17T12:49:05+03:00
Общество

Школы Нижневартовска начали приём документов для зачисления в первые классы

Ожидается, что за парты в сентябре сядут около четырех тысяч человек
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта администрации города НижневартовскФото с сайта администрации города Нижневартовск
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Образовательные организации Нижневартовска начали прием документов на зачисление ребенка в первый класс.

По информации департамента образования администрации города, до 1 июля 2019 года заявление можно подать в общеобразовательную организацию в соответствии с закрепленной территорией, а после 1 июля – туда, где остались свободные места.

Школы с углубленным изучением предметов, гимназии, лицей №2 изначально принимают детей со всего города. Директор департамента образования администрации города Эдмонд Игошин сообщил, прием в первый класс организуется образовательными организациями не позднее, чем 1 февраля.

Все территории города закреплены за определенными школами. До 1 февраля можно обратиться в ту школу, которая закреплена за территорией проживания родителей первоклассника. Гимназии, лицей №2 и школы с углубленным изучением определенных предметов №9, 23, 30 и 31 принимают заявления уже сейчас от любого жителя города, не зависимо от места проживания.

Ожидается, что за парты в этом году сядут около четырех тысяч первоклассников.

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