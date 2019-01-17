2019-01-17T11:41:29+03:00
Общество

Плавполиклиника «Николай Пирогов» оказала помощь 10 тысячам югорчанам

Жители отдалённых поселений не остались без медпомощи
Алена Кульмухаметова
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Передвижная плавполиклиника «Николай Пирогов» в 2018 году оказала медицинскую помощь 10 204 жителям в 83 труднодоступных и отдаленных населенных пунктах Югры.

Югорчане не остаются без медицинской помощи. Для этого в округе действуют плавполиклиника и санавиация.

По данным департамента здравоохранения округа, в удаленных поселениях, где нет ФАПов, с численностью жителей менее 100 человек, расположенных на расстоянии более чем 6 километров до ближайшей медицинской организации первая помощь оказывается сетью домовых хозяйств. Особенность такой сети в том, что ответственные лица, проживающие в поселениях на постоянной основе, обучены методам первой помощи, имеют укомплектованную аптечку и обеспечены средствами бесперебойной связи.

Санитарная авиация осуществляет более 5000 часов летного времени в год. Это позволяет обеспечить двухчасовую доставку пациентов даже из самых отдаленных поселков в специализированные центры при остром инфаркте, инсульте, травмах в 90 процентах случаев.

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