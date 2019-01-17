В Ханты-Мансийске народный контроль займётся проверкой качества топлива на заправках

СЕГОДНЯ 11:39 2019-01-17T11:39:59+03:00

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У проекта «Народный контроль» в Ханты-Мансийске с 2019 года расширяется функционал. С начала года открываются новые направления, а именно: исследование качества топлива на автозаправочных станциях и проверку качества школьной формы и других товаров для школы.

- Активная работа народных контролеров стала эффективной формой участия граждан в развитии потребительского рынка и защите прав потребителей, – считает глава города Максим Ряшин.

Напомним, в 2018 году общественники, с участием сотрудников полиции и органов Роспотребнадзора, проводили рейды в объектах торговли для выявления наценки на продукты питания, просроченной продукции, контролировали соблюдение правил продажи алкоголя и табака, соблюдение запрета на их продажу лицам, не достигшим 18 лет. Также были проверены аптеки по выявлению роста цен на жизненно важные лекарственные препараты.

Кроме того, проведен мониторинг деятельности 33 детских летних оздоровительных лагерей на предмет соблюдения требований, предъявляемых к организации отдыха детей.