В Югре будут изучать геномы местных жителей

СЕГОДНЯ 11:07 2019-01-17T11:07:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ханты-Мансийском округе планируется открытие центра высоких биомедицинских технологий, в его составе – лаборатории «Здоровье женщины и ребенка в условиях Крайнего Севера и Арктики».

Как сообщает портал правительства Югры, центр возьмет на себя перспективные геномные исследования, в том числе изучение генома жителей арктической и субарктической территорий, выявление взаимосвязи геномных нарушений с риском возникновения различных заболеваний путем перехода от современной медицины к медицине будущего 4П.

Разработка генетического паспорта коренных малочисленных народов Югры в перспективе позволит внедрить персонифицированные подходы к терапии различных заболеваний у северян.

- Мы стараемся сделать все необходимое для того, чтобы условия жизни на севере были лучшие, потому что наша страна располагает колоссальными территориями и нуждается в том, чтобы на каждом квадратном метре, километре присутствовал хорошо обеспеченный, в безопасности проживающий здоровый человек, – заключила Наталья Комарова.