2019-01-17T11:07:35+03:00
Общество

В Югре будут изучать геномы местных жителей

Это необходимо для качественной терапии северян
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Фото с сайта пиксабайФото с сайта пиксабай
Изменить размер текста:

В Ханты-Мансийском округе планируется открытие центра высоких биомедицинских технологий, в его составе – лаборатории «Здоровье женщины и ребенка в условиях Крайнего Севера и Арктики».

Как сообщает портал правительства Югры, центр возьмет на себя перспективные геномные исследования, в том числе изучение генома жителей арктической и субарктической территорий, выявление взаимосвязи геномных нарушений с риском возникновения различных заболеваний путем перехода от современной медицины к медицине будущего 4П.

Разработка генетического паспорта коренных малочисленных народов Югры в перспективе позволит внедрить персонифицированные подходы к терапии различных заболеваний у северян.

- Мы стараемся сделать все необходимое для того, чтобы условия жизни на севере были лучшие, потому что наша страна располагает колоссальными территориями и нуждается в том, чтобы на каждом квадратном метре, километре присутствовал хорошо обеспеченный, в безопасности проживающий здоровый человек, – заключила Наталья Комарова.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ханты-Мансийск примет участие в конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды
«Подруга» лишила жительницу Сургута накоплений
1,1 трлн руб. потратили россияне на новогодние праздники
В Ханты-Мансийске народный контроль займётся проверкой качества топлива на заправках
Пенсионерка из Нягани выплатила 4 тысячи «пенсионному фонду»
В Нефтеюганске «Камаз» задавил насмерть пенсионерку
Жителей Кондинского района приглашают на «Зимние забавы» для взрослых
Почти полмиллиона перевёл житель Нижневартовска мошеннику за дизтопливо
Ребёнок из сгоревшего двухэтажного дома в Пыть-Яхе находится в больнице
Продавец из Мегиона обокрал магазин, где работал
За минувшие сутки в Югре в 10 ДТП пострадали 16 человек
Югра по ряду демократических показателей опережает страны Евросоюза
В Пыть-Яхе у невменяемого нарушителя ПДД на «Тойоте» обнаружены наркотики
Плавполиклиника «Николай Пирогов» оказала помощь 10 тысячам югорчанам
Главе Сургутского района придётся раскошелиться на цветы для мам новорожденных мальчиков
Пять человек пострадали в результате пожара в многоквартирном доме в ХМАО
Погода в Югре 17 января: - 8 градусов и сильный ветер
В Сургуте за две недели выпала месячная норма снега
У вахтёрши общежития из Сургутского района воришка украл телефон
Нижневартовские биатлонисты привезли "серебро" и "бронзу" с четвёртого этапа Кубка IBU