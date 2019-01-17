Главе Сургутского района придётся раскошелиться на цветы для мам новорожденных мальчиков

СЕГОДНЯ 06:04 2019-01-17T06:04:34+03:00

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Глава Сургутского района Андрей Трубецкой на своей странице в Фейсбук пообещал, что роженицам, назвавшим сыновей Андреем, он подарит цветы.

«Акция» действительна для первых десяти мамочек. Причину такой щедрости чиновник объясняет так:

- По самым последним данным районного загса, я пока не в тренде! - отметил чиновник в соцсети. - Согласно отчёту, упавшему сегодня на мой стол, тройкой лидеров в районе по популярности имен стали Иван, Амир и Матвей, - расстроился Андрей Трубецкой, не заметив в популярных своё имя.

- Эту ситуацию однозначно нужно менять! - решил чиновник и пообещал: - А потому первой десятке мамочек, назвавшим сыновей простым именем Андрей, - лично от меня букет цветов.

Он также указал, что в его районе встречаются и более экзотические имена: например, Давуд, Габриэль, Луна, Миралия, Оливия, Моника. Но об их популярности глава не обмолвился ни словом.

Всего, по данным отдела ЗАГС, в семьях Сургутского района 2018 году родились 1608 детей. Из них 847 мальчиков и 761 девочка.

Прибыло малышей и в семьях коренных жителей. Детишек здесь родилось больше, чем в прошлом году, - 95.

Самыми популярными мужскими именами для новорождённых стали Иван, Амир, Матвей, Александр и Артём. Топ-5 женских имён – София, Виктория, Анна, Вероника, Сафия.