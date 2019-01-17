2019-01-17T06:51:08+03:00
Происшествия

В Пыть-Яхе у невменяемого нарушителя ПДД на «Тойоте» обнаружены наркотики

Водитель едва не сбил пешехода
Алена Кульмухаметова
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Сотрудники ДПС задержали неадекватного водителяСотрудники ДПС задержали неадекватного водителяФото: Татьяна Коркина
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Наркотики неадекватный водитель на иномарке возил с собой. Только по счастливой случайности никто не пострадал.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, автомобиль под управлением 40-летнего жителя Пыть-Яха был остановлен сотрудниками ДПС на улице Магистральной. Водительне уступил дорогу пешеходу. При составлении протокола сотрудники полиции обратили внимание на странное поведение автолюбителя. Все признаки, которого указывали на нахождение мужчины в состоянии наркотического опьянения.

При досмотре «Тойоты Короллы», в заднем кармане переднего пассажирского сиденья в металлической коробке, стражи порядка обнаружили и изъяли вещество темного цвета.

Результаты химического исследования показали, что изъятое является наркотиком растительного происхождения, общей массой более 2 граммов.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело и составлен административный протокол.

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