В Пыть-Яхе у невменяемого нарушителя ПДД на «Тойоте» обнаружены наркотики
Наркотики неадекватный водитель на иномарке возил с собой. Только по счастливой случайности никто не пострадал.
Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, автомобиль под управлением 40-летнего жителя Пыть-Яха был остановлен сотрудниками ДПС на улице Магистральной. Водительне уступил дорогу пешеходу. При составлении протокола сотрудники полиции обратили внимание на странное поведение автолюбителя. Все признаки, которого указывали на нахождение мужчины в состоянии наркотического опьянения.
При досмотре «Тойоты Короллы», в заднем кармане переднего пассажирского сиденья в металлической коробке, стражи порядка обнаружили и изъяли вещество темного цвета.
Результаты химического исследования показали, что изъятое является наркотиком растительного происхождения, общей массой более 2 граммов.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело и составлен административный протокол.