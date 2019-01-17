Пять человек пострадали в результате пожара в многоквартирном доме в ХМАО

СЕГОДНЯ 05:48 2019-01-17T05:48:23+03:00

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Пожар в жилом двухэтажном деревянном доме под номером 45 по улице Мамонтова в городе Пыть-Ях произошёл 16 января днём. Без крыши над головой остались 52 человека.

По информации МЧС России по ХМАО-Югре, дом загорелся около часа дня, в 16.33 пожарно-спасательными подразделениями ликвидирован пожар на площади 600 квадратных метров.

Сообщение о задымлении в доме поступило в 12.51. Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место вызова через пять минут, наблюдалось плотное задымление и открытое горение на первом этаже. В ходе проведения разведки пожарными был спасен один человек, еще 20 человек эвакуировались самостоятельно. Всего в здании проживало 52 человека, все жильцы проверены по спискам.

В администрации города Пыть-Ях заявили, что погибших по предварительных данным нет. Причины пожара устанавливаются органами дознания МЧС. Обратившимся к медикам оказана необходимая помощь. Один ребенок госпитализирован в Пыть-Яхскую окружную клиническую больницу вместе с мамой, состояние остальных медики расценивают как легкой степени тяжести.

- Развернут пункт временного размещения населения на базе СОШ № 6. Подготовлено 52 койко-мест. МУП «Пыть-Яхторгсервис» организовано горячее питание. МУП АТП - перевозка пострадавших к месту размещения. Там работают медики и психологи, развернут «стол справок», - сообщил глава Пыть-Яха Александр Морозов.

Также создан оперативный штаб по оказанию адресной помощи пострадавшим, а также по восстановлению сгоревших документов на базе Спортшколы Айкидо-реал. Работает «горячая» линия, на которую погорельцам можно обратиться с любыми вопросами – 46 09 11, 112.

Глава города дал поручение Управлению по жилищным вопросам разработать план мероприятий по расселению пострадавших в маневренный жилфонд.